ويل سميث يؤرجح قدميه من أعلى نقطة في برج خليفة... فيديو

صعد الممثل الأمريكي ويل سميث، إلى أعلى نقطة في برج خليفة بالإمارات وقام بنشر الفيديو عبر صفحته على "إنستغرام".

وطرح سميث السؤال التالي، هل شعرت يومًا بأنك على قمة العالم؟

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وظهر في الفيديو سميث وهو يقوم بفتح ذراعيه، ثم يجلس ويؤرجح قدميه في مشهد ملفت.

ويل سميث هو ممثل أمريكي، و"رابر"، ومنتج أفلام، ومنتج أغاني، وكاتب ولد في 25 سبتمبر/أيلول 1968.