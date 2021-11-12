أرقام مغرية يدفعها "إنستغرام" لصناع الفيديوهات من أجل ضرب "تيك توك"

وسلطت تقارير صادرة عن موقع "تيك كرانش" و"بيزنس إنسايدر" ضوءا جديدا على ما يمنحه "إنستغرام" لمنشئي المحتوى للأفراد من فيديوهات عبر خدمته "ريلز" (Reels)، وعدد المشاهدات التي يحتاجون لتحقيقها من أجل الحصول على الحد الأقصى من تلك المكافآت.

وذكر منشور على موقع "ريديت" أنه من الممكن تقاضي ما يصل إلى 35 ألف دولار لشخص إذا حققت فيديوهاته على "ريلز" الخاصة به 58.31 مليون مشاهدة خلال شهر واحد.

كما صغار المبدعين يعُرض عليهم مبالغ لكنها أكثر تواضعا، إذ ذُكر أن مادي كوربين، وهي منشئة محتوى لديها حوالي 52 ألف متابع على "إنستغرام" عرض عليها ما يصل إلى 1000 دولار، لكنها تقول إنها تعرف أن آخرين عرض عليهم مكافآت تتراوح بين 600 دولار و800 دولار أمريكي.

ويشير موقع "تيك كرانش" إلى أن هذه المكافآت تتزايد بمرور الوقت، إذ عرض مؤخرا على منشئ فيديوهات آخر لديه 24 ألف متابع على "إنستغرام" الحصول على مبلغ 8.500 دولار مقابل 9.28 مليون مشاهدة، وتم تقديم نفس الرقم لموظف في موقع "ذا فيرج" يمتلك 15 ألف متابع.

وكان رئيس شركة "ميتا" أو "فيسبوك" سابقا، مارك زوكربرغ، صرح في شهر يوليو/ تموز الماضي أنها ستدفه مليار دولار حتى عام 2022.

ولم يتم إرساء قواعد ثابتة حول كيفية توافق مبالغ المدفوعات مع أعداد المتابعين، بعدما أخبر "إنستغرام" موقع "تيك كرانش" أن البرنامج في مراحله الأولى، وأنه لا يزال يجرب التنسيق.

وقالت الشركة: "نحن نواصل اختبار الدفعات بينما نطرح المزيد من منشئي المحتوى، ونتوقع أن تتقلب في الوقت الذي ما زلنا نبدأ فيه".

يشار إلى أن موقع فيديوهات أخرى مثل "سناب شات" و"يوتيوب" يقدمون يحوافزهم الخاصة لمنشئي المحتوى، ففي أغسطس/ آب الماضي أعلن الأخير أنه سيدفع ما يصل إلى 10000 دولار شهريا لمقاطع الفيديو الشهيرة، وفقا لموقع "ذا فيرج".

وتسعى جميع تلك المواقع من خلال برامج مكافآتها المادية المغرية إلى هزيمة الشعبية التي يتمتع بها موقع الفيديوهات الصيني "تيك توك"، لكن يبدو أنه غير منزعج من مقدار الأموال التي يطرحها منافسيه، بعدما أعلن في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي عن تجاوزه مليار مستخدم نشط شهريا.