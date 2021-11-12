شقيق عادل إمام يخرج عن صمته بشأن اعتزال "الزعيم" و"جلوسه في غرفة وحيدا"... فيديو

تردد في الآونة الأخيرة أنباء بشأن اعتزال الفنان المصري، عادل إمام، الفن نهائيا، واتخاذه قرارا بانعزال ‏الناس والجلوس وحيدا داخل غرفة في الساحل الشمالي.‏

وخرج المنتج عصام إمام، أمس الخميس، ليحسم حقيقة تلك الأنباء، والتي نفاها جملة وتفصيلا في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر".

ولفت إمام إلى أن "الفترة الأخيرة شهدت تجاوزات كبيرة بشكل غير طبيعي بشأن الشائعات التي طالت شقيقه الفنان عادل إمام".

وأكد أن "عادل إمام بخير ويتمتع بصحة جيدة، ويعيش حياة لذيذة، ويمارس دور الجد مع أحفاده ويلعب معهم، ويحل الكلمات المتقاطعة، ويعيش حياته بشكل طبيعي".

وطلب عصام إمام من الصحفيين والإعلاميين كافة بالتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها.

وأضاف متسائلا لماذا ستمتنع أسرة عادل إمام الملقب بين جمهوره بـ"الزعيم" عن الإعلان عن أنه مصاب بمكروه "لا قدر الله"، بحسب تعبيره.

وردا على شائعات اعتزاله، رد المنتج عصام إمام على هذا في برنامج "يحدث في مصر" بأن شقيقه يقوم بالتحضير لفيلم جديد بعنوان "الواد وأبوه"، ويشاركه بطولته نجله الأصغر الممثل، محمد إمام، وهو من إخراج نجله الأكبر، رامي إمام.

ويشهد فيلم "الواد وأبوه" على عودة عادل إمام (81 عاما) لشاشة السينما بعد غياب دام 11 عاما، منذ طرح آخر أفلامه "زهايمز".

وكان آخر أعمال عادل إمام الفنية مسلسل "فلانتينو"، الذي عرض في شهر رمضان عام 2020، وتشاركه بطولته الفنانة الراحلة، دلال عبد العزيز.

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