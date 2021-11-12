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    بهارات مختلفة

    ما تأثير إضافة ملعقة ونصف من البهارات إلى الطعام يوميا؟

    © CC0 / pixabay
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    لا تعد إضافة الأعشاب إلى الطعام مسألة تتعلق بالتذوق فحسب، بل يمكن أن تساعد أيضا في حل المشكلات الصحية التي تزعج الكثير من الناس.

    توصلت دراسة جديدة إلى مقدار ما يجب إضافته من البهارات للدفع نحو انخفاض ضغط الدم.

    وقال باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية إن إضافة ملعقة صغيرة أو اثنتين من الأعشاب والتوابل إلى الطعام تخفض ضغط الدم، دون خفض كمية الملح أو إضافة الخضار والفواكه إلى القائمة، بحسب healthy walla.

    بهارات مختلفة
    © CC0 / pixabay
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    وجد الفريق من ولاية بنسلفانيا وجامعة تكساس للتقنية أن إضافة 6.5 غرام (حوالي ملعقة صغيرة ونصف) من الأعشاب والتوابل إلى القائمة أدى إلى خفض ضغط الدم الانقباضي (القيمة الأعلى التي تقيس قوة ضخ القلب للدم في أنحاء الجسم)، وضغط الدم الانبساطي (قيمة أقل تؤخذ عندما "يرتاح" القلب بين الخفقات)، بعد أربعة أسابيع.

    يعتقد الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها تقدم للناس طريقة بسيطة ولذيذة لتحسين صحة القلب دون تغييرات غذائية كبيرة.

    لاحظ مؤلفو الدراسة، التي نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن ارتفاع ضغط الدم (من 140/90 فصاعدا) هو عامل رئيسي في تطور أمراض القلب - السبب الأول للوفاة في العالم.

    عادة، يحاول الأطباء تحسين فرص المريض في تجنب أمراض القلب من خلال التركيز على خفض ضغط الدم. إحدى الطرق الرئيسية للقيام بذلك هي تقليل تناول الملح.

    في محاولة لإيجاد بديل صحي للملح، قام الفريق بتجنيد 71 شخصا لديهم تاريخ صحي يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض القلب.

    تناول كل مشارك ثلاث قوائم غذائية مع كمية توابل بشكل مختلف لمدة أربعة أسابيع، مع استراحة لمدة أسبوعين بين كل اختبار.

     احتوت إحداها على كمية عالية من الأعشاب والتوابل (6.5 غرام في اليوم)، وواحدة تحتوي على جرعة يومية متوسطة (3.2 غرام)، وثالثة تحتوي على جرعة صغيرة من التوابل الإضافية (0.5 غرام).

    اشتمل مزيج التوابل الذي استخدمه الباحثون على 24 نوعا مختلفًا من التوابل، بما في ذلك الريحان والزعتر والقرفة والكركم. حاول مؤلفو الدراسة محاكاة الطريقة التي يضيف بها الناس عادة هذه المكونات أثناء الطهي.

    من المهم ملاحظة أن الباحثين أضافوا الأعشاب والتوابل إلى الأطعمة التي تشكل جزءًا من النظام الغذائي الأمريكي المعتاد، دون الانتقاص من المكونات الأخرى في الوجبات - بما في ذلك الملح.

    وأظهرت النتائج أن المشاركين لاحظوا انخفاض ضغط الدم الانقباضي بعد النظام الغذائي بجرعة يومية متوسطة من الأعشاب والبهارات. وانخفض ضغط الدم الانبساطي عندما تحولت المجموعة إلى جرعات عالية من التوابل كل يوم.

    تقول مؤلفة البحث بيني كريس أثيرتون: "أعتقد أنه من المهم حقا أن المشاركين تناولوا نظاما غذائيا أمريكيا متوسطا طوال فترة الدراسة وما زلنا نحصل على هذه النتائج".

    وأضافت "لم نخفض كمية الصوديوم، ولم نزد كمية الفواكه والخضروات، بل أضفنا الأعشاب والتوابل فقط".

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    © Sputnik
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