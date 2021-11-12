باريس هيلتون تعلن زواجها في قصر جدها... صورة

أطلت المغنية وعارضة الأزياء العالمية ، باريس هلتون، بالفستان الأبيض في حفل زفافها من خطيبها رجل الأعمال كارتر ريوم، معلنة دخولها القفص الذهبي.

حفل الزفاف الذي سيستمر في باريس في قصر "بيل إير"، الذي كان ملكًا لجدها الراحل دبليو بارون هيلتون، سيستمر لمدة 3 أيام، ونشرت هيلتون صورة لها يوم أمس بالفستان الأبيض.

View this post on Instagram A post shared by Paris Hilton (@parishilton)

وخطبت هلتون البالغة من العمر 40 عامًا من كارتر في فبراير/ شباط 2021، وكشفت أن رجل الأعمال العاشق تقدم لها بعرض الزواج في رحلة خاصة ومميزة.