كاني ويست: هناك من يحارب عمل زوجتي كيم كارداشيان كمحامية خوفا من "احتشامها" ‏

صرح مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، إنه يعتقد أن هناك أشخاصا يحاربون امتهان زوجته نجمة ‏تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء، كيم كارداشيان، لمهنة المحاماة.‏

وأشار في الجزء الثاني من مقابلته مع بودكاست "درينك تشامبس"، أمس الخميس، إلى أنه يؤمن أن هناك أشخاص يتم استثمارهم في التأكد من أن ألا تصبح كيم كارداشيان محامية، وذلك بسبب تأثيرها على الفتيات الشابات.

"أشعر أن هناك أشخاصا قد لا يرغبون في أن تصبح كيم كارداشيان محامية، لأنك هل تعرف ما سيحدث عندما تصبح كيم كارداشيان محامية، سترتدي ملابس محتشمة".

وقال كاني ويست:

وأضاف: "إنها تؤثر على الناس بهذه الطريقة، وهناك أشخاص لا يريدون لها أن تؤثر على النساء بهذه الطريقة، بل يريدون منها أن تؤثر عليهم بالطريقة الأخرى، وبصورة عملها كعارضة أزياء".

كما يرجح كاني ويست في مقابلته الإذاعية أن بعض المحامين الذين تدربت زوجته كيم كارداشيان معهم خلال أجزاء من تعليمها القانوني أثروا سلبا على أدائها في اختبارات المحاماة.

وقال: "كانت زوجتي في جلسة مع المحامي الذي كان يدربها، وبدأ في تقديم اقتراحات سيئة، وقلت لنفسي يا رجل هذا الرجل أحمق، لديهم أحمق يعلم زوجتي، وتوقعت أنها سترسب في اختبار المحاماة للمرة الثالثة".

يشار إلى أن كيم كارداشيان ذكرت سام أرلين لأول مرة عبر حسابها على موقع "تويتر" في 29 مايو/ أيار الماضي، وهو عضو في نقابة المحامين في ولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك بعد أن رسبت في اختبار المحاماة.

Studying with @SamArlen Farkas allllllll dayyyyyy https://t.co/yHWXdwEXw9 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 29, 2021

وأكدت كارداشيان في برنامج تلفزيوني قبل أشهر أنها "متذمرة" بشأن النتيجة اختبار المحاماة الخاص بها.

وقالت في مقابلة لها مع مجلة "فوغ" في عام 2019 إنها تقضي 18 ساعة في الأسبوع للدراسة من أجل اجتياز اختبار المحاماة.