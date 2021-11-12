راغب علامة يكشف سر رفضه الإعلان عن حصوله على الجنسية الإماراتية... فيديو

وأكد علامة في تصريحات لموقع "إي تي بالعربي"، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الخميس، بمناسبة مشاركته في "أمسيات خالدة"، على هامش معرض "دبي إكسبو 2020" أنه ليس من حقه أن يعلن عن تلك الأمور، وأن الإمارات هي من لها الحق في الإعلان عن ذلك".
وقال: "ليس من حقي أن أعلن عن تلك الأمور، وأحترم قرارات الدولة التي تعلن عن أي خطوات مناسبة بحقي كمواطن إماراتي".
"الدولة هي من تعلن وليس من حقي أن أعلن عن هذه المواضيع " 💬راغب علامة @raghebalama يردّ عبر ET بالعربي على جدل حصوله على الجنسية الإماراتية ويتحدث عن أغنيته "أنا قادر" لأصحاب الهمم— ET بالعربي (@ETbilArabi) November 11, 2021
التفاصيل 👈 https://t.co/wmpvaUdHZe pic.twitter.com/tS3BtbtNfr
وكشفت تقارير في شهر أغسطس/ آب الماضي عن حصول راغب علامة على الجنسية الإماراتية.
وأحيا راغب علامة، مساء اليوم الجمعة، حفله في "أمسيات خالدة"، على هامش معرض دبي إكسبو 2020، والذي قال فيه: "كل عام والإمارات العربية المتحدة الحبيبة والغالية والكريمة وشعبها وقادتها بألف خير".
وأشاد راغب علامة بمعرض دبي إكسبو 2020، الذي وصفه بـ"الحدث العالمي"، و"ما تفعله الإمارات التي وصلت إلى كوكب المريخ"، بحسب قوله.
راغب علامة: هذه #الإمارات التي وصلت إلى المريخ@expo2020dubai l @raghebalama#عيشها_معانا #إكسبو2020 #قناة_أبوظبي pic.twitter.com/LkB1pml9If— قناة أبوظبي (@abudhabitv) November 12, 2021
يشار إلى أن راغب علامة من أبرز الفنانين الذين حصلوا على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)