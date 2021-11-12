الموت يغيب رجل الأعمال غلين دي فريس بعد شهر من سفره إلى الفضاء

غيب الموت رجل الأعمال، غلين دي فريس، اليوم الجمعة، الذي لقى حتفه في حادث تحطم طائرة صغيرة ‏في نيو جيرسي.‏

أعلنت عن ذلك الشرطة في تصريحات لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وتوفي دي فريس بعد مرور شهر من قيامه برحلة إلى الفضاء مع الممثل وبطل مسلسل الخيال العلمي الشهير "ستار تريك"، وليام شاتنر، على متن مركبة تابعة لشركة "بلو أوريجين"، التي يملكها الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس.

ونعت شركة "بلو أوريجين" عبر حسابها على موقع "تويتر" رحيل غلين دي فريس قائلة: "يعتصرنا الحزن لسماع نبأ وفاة غلين دي فريس المفاجئة، لقد كان سببا في قدر كبير من الحياة والطاقة لفريق بلو أوريجين بأكمله ولزملائه في الطاقم".

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired. pic.twitter.com/1hwnjntTVs — Blue Origin (@blueorigin) November 12, 2021

وتحطمت الطائرة التي كانت تقل غلين دي فريس في مقاطعة ساسكس، وأن كان على متنها رجل يدعى توماس فيشر، والتي توفي هو الآخر.

وأشارت "سي بي إس نيوز" إن إدارة الطيران الاتحادية تجري تحقيقات في الحادث.

في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أمضى غليت دي فريس أكثر من 10 دقائق في الفضاء بعد سفره إلى هناك برفقة الممثل وليام شاتنر، ورجل الأعمال الأسترالي كريس بوشويزن، والمدير التنفيذي لشركة "بلو أوريجين" أودري باورز.

وقال فيرز في مقابلة له مع شبكة "سي بي إس" قبل رحلته إلى الفضاء: "إنني أتطلع بالفعل لرؤية الأرض من منظور مختلف عما رأيتها من قبل، لا أطيق الانتظار لألقي نظرة من تلك النافذة وأشعر بشكل مختلف تجاه البشرية وكوكبنا أكثر مما أتيحت لي الفرصة من قبل".