واحدة من 100 مليون... اصطياد "جرادة بحر" نادرة... صورة

تمكن صياد من ولاية مين الأمريكية من اصطياد جرادة بحر نادرة، من نوع يعرف بـ"جراد البحر الأزرق".

ويأمل الصياد بيل كوبرسميث، الذي اصطاد الجراد قبالة مدينة بورتلان في مياه خليج كاسكو، بالحفاظ عليه.

وأطلق عليه اسم "هاتي" تيمنا بحفيدته، ويقوم بإجراء اتصالات مع خبراء وأحواض أسماك ليجد موطنا له.

وحول مدى ندرة هذا النوع من الجراد والقدرة على اصطياده فهي بنسبة واحد من بين 100 مليون.

ويتميز هذا الجراد بلونه الأرجواني المرقط باللون الأزرق.