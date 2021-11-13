الراقصة فيفي عبده تثير جدلا واسعا بتصريحات حول "القبر والموت"

أثارت الفنانة والراقصة المصرية، فيفي عبده، جدلا جديدا، عندما تحدثت عن وفاتها ووصاياها بشأن دفنها. ‏

وقالت عبده في تصريحات لبرنامج "أسرار النجوم"، المذاع عبر أثير إذاعة "نجوم إف إم" المصرية، يوم الخميس الماضي، إنها فكرت في أن تفتح الحوش الذي يضم قبرها لكي تجلس فيه من أجل التأقلم عليه.

وأردفت مازحة أنها فكرت في التردد على حوش قبرها لكي تتخيل ردود الفعل بعد وفاتها.

كما كشفت أنها تذهب إلى المقابر من الآن لكي توصي الحانوتي بشأنها عند وفاتها، وألا يزرع زهورها على قبرها، وأن يضعها في أكواب بلاستيكية، بدلا من أن تسقط المياه على جثتها.

وتسببت تصريحات فيفي عبده عن الموت والقبر في إثارة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الروائي، أسامة الشاذلي، عبر حسابه على موقع "تويتر" أن حديث فيفي عبده عن رغبتها في زيارة قبرها يعكس تلقائيتها.

في وقت ما شكيت ان فيفي عبده بتصطنع التلقائية اللي على السوشيال ميديا بس هي في كل لقاء بتأكد اني غلطان

النهاردة كانت بتحكي إنها خلاص بقت بتروح مدفنها كل اسبوع تقعد في الحوش علشان تتأقلم مع المةت، عايزة تاخد على القبر

وعملت علاقة صداقة مع التربي لانه عشرة بقية أيامها اللي جاية

موجع — Usama Al Shazly (@Usamashazly) November 11, 2021

​كما قال مستخدم آخر على موقع "يوتيوب" إنه "رغم الانتقادات التي تطول فيفي عبده إلا أنها عفوية".

وتمنت مستخدمة لفيفي عبده أن ينعم عليها الصحة، وقالت لها: "انت امرأة طيبة وجدعة وعفوية".

بينما سأل مستخدم آخر فيفي عبده إن "كانت تضمن أن الحانوتي سيعيش قبل أو بعد وفاتها".

وكتب مستخدم آخر عبر قناة "نجوم إف إم" على "يوتيوب": "لا حول ولاقوة إلا بالله، أصبحنا نتحدث عن الموت ونحن نضحك، أين المضحك في الموضوع؟ الموت مصيبة يا جماعة، يا فيفي اتقِ الله وبادري بالتوبة قبل أن يدركك الموت ولا تموتين وأنتي مصرة على ما انتي عليه والله لن ينفعك أحد، باب التوبة لازال مفتوحا، الله يتوب علينا وعليك وعلى سائر المسلمين".

وأكد مستخدم آخر لفيفي عبده أن "عملها في الدنيا هو ما سينفعها في الحياة الآخرة وليس الحانوتي".

يشار إلى أن فيفي عبده سبق لها وأن أثارت جدلا الشهر الماضي، عندما صرحت في برنامج عبر فضائية "الرشيد" العراقية أنها لن تكتب كلمة "الراقصة" على قبرها.

ومرت فيفي عبده خلال الأشهر الماضية بعدد من الأزمات الصحية، ومنها خضوعها لجراحة خطيرة في نيسان/ أبريل الماضي نتيجة خطأ طبي.

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