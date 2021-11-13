"بعيدة كل البعد عن الإباحية".. إلهام شاهين تعلق على دعوة منع عرض "المومس الفاضلة"

علقت الفنانة المصرية إلهام شاهين على مطالبة النائب في البرلمان المصري أيمن محسب، بمنع عرض مسرحية "المومس الفاضلة"، كونها لا تتناسب مع أعراف المجتمع المصري، على حد تعبيره.

وقالت شاهين في تصريحات خاصة لموقع "إرم نيوز" اليوم السبت، إن "المسرحية بعيدة كل البعد عن الإباحية، لأنها تناقش قضية العنصرية، ولا تحتوي على أي مشاهد أو عبارات إباحية كما يدعي النائب".

واستغربت الفنانة من ادعاءات النائب، مشيرة إلى أنه "لم يطلع على العمل من الأساس"، مضيفة أن "هذه المسرحية قدمتها الفنانة المصرية سميحة أيوب على خشبة مسرح الدولة قبل 45 عاما، وأشاد بها الجمهور المصري، ولم يثر حولها أي جدل، بل وتسببت في نقلة نوعية كبيرة في حياة سيدة المسرح العربي، فأي مجتمع هذا الذي يتحدث عنه البرلماني؟".

وتابعت: "النائب لم يقرأ الرواية، ولا يعلم عنها شيئا، وإلا لما قال مثل هذا الحديث"، مشيرة إلى أن مؤلفها الأديب العالمي جان بول سارتر زار مصر من قبل واستقبله الرئيس الراحل جمال عبدالناصر شخصيا.

هذا وكان النائب المصري أيمن محسب قد طالب بمنع عرض مسرحية "المومس الفاضلة"، التي تعتزم الفنانة إلهام شاهين تقديمها على خشبة المسرح، موجها طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، بشأن ذلك" كونها لا تتناسب مع أعراف المجتمع المصري، واصفا إياها بـ "الفن الإباحي".

وأوضح عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، أن "القوى الناعمة لها دور في نشر الوعي وتغيير ثقافة المجتمع، وذلك من خلال إلقاء الضوء على موضوعات هادفة"، مشيرا إلى أن "الجميع يدعم حرية الفن، كما يؤيد عدم وضع قيود عليه لعظيم دوره في المجتمع، ولكن في الوقت نفسه يجب أن يتم تناول موضوعات هادفة".