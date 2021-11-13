دور عرض سينمائية تبدأ في قبول العملة المشفرة مقابل حجز التذاكر

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة، آدم آرون، عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه بدأ السماح بالفعل لاستخدام العملات الرقمية لشراء تذاكر السينما، وأضاف أنها تقبل عملات "بيتكوين" و"إيثريوم" و"بيتكوين كاش" و"لايتكوين"، كما سيتم إضافة عملة "دوجكوين" قريبا.

Big newsflash! As promised, many new ways NOW to pay online at AMC. We proudly now accept: drumroll, please… Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin. Also Apple Pay, Google Pay, PayPal. Incredibly, they already account for 14% of our total online transactions! Dogecoin next. pic.twitter.com/a7pqYBm7HB — Adam Aron (@CEOAdam) November 12, 2021

وكانت "إيه إم سي" أعلنت في شهر أغسطس/ آب الماضي عن أنها ستبدأ في قبول العملة المشفرة مع حلول نهاية العام الحالي.

وتمثل العملات الرقمية 14 بالمئة من إجمالي معاملات شركة "إيه إم سي" عبر شبكة الإنترنت.

وتستكشف دور عرض "إيه إم سي" السينمائية الأمريكية إنشاء عملتها الرقمية الخاصة.

يشار إلى أن دور عرض "إيه إم سي" الأمريكية كادت أن تعلن إفلاسها العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، الذي أجبر الملايين حول العالم على عدم الخروج من منازلهم، لكن تم إنقاذها جزئيا بفضل جيش من التجار اليوميين عبر موقعي "ريديت" و"تويتر"، الذين أنعشوا أسهمها ورفعوها بنحو 2300 بالمئة.