محمد هنيدي يطلب الدعاء لأهل محافظة أسوان المصرية

طلب الفنان المصري الكوميدي، محمد هنيدي، من كل معجبيه، اليوم السبت، الدعاء لأهالي محافظة أسوان المصرية.‏

وغرد هنيدي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" بأنه يرغب من كل محبيه الدعاء لأهل أسوان في هذا التوقيت، داعيا الله تعالى أن يحميهم ويحفظهم.

ولفت محمد هنيدي إلى أن أسوان شهدت مؤخرا "ليلة صعبة"، بحسب تعبيره، ودعا الله تعالى أن يرحم أمواتها.

في الوقت ده عايزين ندعي لأهل أسوان .. ربنا يحميهم ويحفظهم .. اليومين اللي فاتوا عاشوا ليلة صعبة .. ربنا يحفظهم ويرحم الجميع يارب — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) November 13, 2021

وشهدت محافظة أسوان المصرية، أمس الجمعة، خروج أعداد كبيرة من العقارب من جحورها، نتيجة موجة من الطقس السيء.

وأسفر الطقس السيء عن 3 وفيات، وإصابة أعداد كبيرة من المواطنين في المحافظة وصل عددهم إلى 425 شخص.

وأصدرت وزارة الصحة المصرية برفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات أسوان، واستدعاء الأطباء من الإجازات للمساعدة فى مواجهة الظروف الطارئة، وإسعاف المصابين بلدغات العقارب، وذلك بمنحهم مصل العقرب أو إيداعهم إلى مستشفيات المحافظة.

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