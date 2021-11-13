الأرصاد المصرية تحذر: لا ترتدوا الملابس الصيفية

حذرت الأرصاد المصرية من ارتداء الملابس الصيفية، مشيرة إلى أن حالة عدم الاستقرار في حالة الطقس تنتهي تدريجيا بداية من غدا الأحد.

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم السبت، مشيرة إلى قول محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر ، إن سبب عدم الاستقرار الذي شهدته الأيام الماضية وجود فروق كبيرة بين درجات الحرارة على الأرض وطبقات الجو العليا.

وتابع شاهين: "وصلت فروق درجات الحرارة بين الأرض والطبقات العليا من الجو وصل لأكثر من 40 درجة مئوية وتسبب في حدوث الرعد والبرق".

وذكر شاهين أن أن الرياح كانت محملة بكميات كبيرة من الرطوبة بصورة أدت إلى تساقط الأمطار الغزيرة.

وحذر مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد المصري من ارتداء الملابس الصيفية، مشيرا إلى أن النصف الثاني من فصل الخريف يميل للبرودة والشتوية.

وتابع: "لذا سيكون ارتداء الملابس الصيفية غير مناسب"، مشيرا إلى أنه يمكن ارتداء ملابس خريفية أقرب إلى الملابس الشتوية.

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