فيديو مثير لامرأة تجتاز حاجز الأسد في حديقة حيوان وتلقي بأموال أمامه... "لقد عدت من أجلك"

ونشرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية مقطع فيديو للمرأة وهي ترتدي فستانا أحمر وشعرا مستعارا ذهبي اللون، وتجتاز حاجز أسد في حديقة حيوان "برونكس" في مدينة نيويورك الأمريكية.

وتظهر المرأة وهي تقف أمام الأسد فرحة وهي تلقي بالمال أمامه وتلوح بالورود تجاهه.

وكان هذا الحادث قد وقع يوم الخميس الماضي.

وأفاد أحد الشهود الذين حضروا الواقعة أن المرأة قالت للأسد: "الملك، أنا أحبك، لقد عدت من أجلك"، إلى القطة الكبيرة، لقد اشتقت إليه كثيرا"، لكن الأسد بدا غير مهتم إلى حد كبير بالمرأة، بحسب ما يبين الفيديو.

وتمكنت المرأة من الفرار من مكان الحادث، قبل أن يصل موظفو الحديقة والشرطة إلى المنطقة.

ولفتت شبكة "إن بي سي" الأمريكية إلى أنه تم إلقاء القبض على امرأة تدعى "ميا أوتري"، من بروكلين في نيويورك في عام 2019، ووجه لها اتهاما مماثلا بالقفز من فوق حاجز أسد في حديقة حيوان برونكس، والقيام بحركات تهكمية.

وقالت مصادر الشرطة لشبكة "سي بي إس" الأمريكية إنهم يبحثون الآن عن ميا أوتري، لأنهم يعتقدون أن المرأة التي شوهدت في حديقة الحيوان الخميس الماضي تتطابق أوصافها معها.

وفي أول رد من حديقة حيوان برونكس على الواقعة الغريبة، أكد متحدث باسمها أنها "ستسعى بقوة إلى مقاضاة هذا الشخص وأي شخص ينتهك قواعد سلامة المتنزه".

وأكد أن "هذا الموقف يشمل فردا واحدا مصمما على مضايقة أسودنا دون أي اعتبار لسلامتها أو سلامة موظفينا وضيوفنا، ولا يوجد أي اعتبار لرفاهية الأسود".