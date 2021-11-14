‏"واتسآب" يختبر ميزة إخفاء "آخر ظهور" لأشخاص محددين

وطرح "واتسآب" المملوك لشركة "ميتا" (فيسبوك سابقا) إصدار تجريبي عام جديد يحدد من الذي يمكنه رؤية أمور خاصة، هي: صور "البروفايل"، وآخر ظهور، بالإضافة إلى صفحة المعلومات العامة "About"، وفقا لما كشف عنه موقع "وابيتاإنفو".

ويوفر التحديث التجريبي الجديد من "واتسآب" (2.21.230.15) خيار "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء"، والذي يتيح للمستخدم انتقاء الأشخاص الذين لا يرغب في مطالعة صورة ملفه الشخصي، أو متى كان آخر استخدام له للتطبيق، أو معلومات بشأنه.

WhatsApp is working on letting you hide your "last seen" status from specific people💥👇#WhatsApp



Source : https://t.co/YBtec19zyv pic.twitter.com/M9cQvasMqI — Techy Preacher   👨‍💻 (@TechyPreacher) November 12, 2021

لكن ينوه "واتسآب" في حال قيام المستخدم بمنع شخص ما من معرفة "آخر ظهور" له، فإنه لن يعرف هو الآخر موعد آخر ظهور له.

وكانت ميزة "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء" قيد التطوير النشط لبضعة أشهر، وأصبحت متاحة حاليا للاختبار استعدادا لطرحها قريبا.