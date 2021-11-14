مدير مهرجان "أيام قرطاج السينمائية" في تونس يصف تصرفات نيللي كريم بـ"دلال غير مقبول"‏

وكشف الباهي في تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية أنه رغم استقبال نيللي كريم بالورود لحظة وصولها إلى المطار، إلا أنها كانت تحبذ أن يتم استقبالها من قبل مدير المهرجان أو وزيرة الثقافة التونسية، الأمر الذي جعلها غاضبة وغير راضية عن طريقة استقبالها.

كما لفت الباهي إلى أن نيللي كريم غيرت رأيها واختزلت فترة مكوثها في تونس من 3 أيام كما كان مقررا لها إلى 24 ساعة فقط، مشيرا إلى أنها اتخذت ذلك القرار قبل ساعات من وصولها إلى البلاد.

وأفصح مدير مهرجان "أيام قرطاج السينمائية"، المخرج رضا الباهي، أن نيللي كريم وضعت شروطا عند وصولها تونس، هي رفضها إجراء مقابلات صحفية، لافتا إلى أن هذا "دلال غير مقبول"، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن نيللي كريم حضرت تكريمها في مهرجان "أيام قرطاج السينمائية" بصحبة زوجها، لاعب الاسكواش المصري السابق، هشام عاشور، ولم تلق كلمة عقب تسلمها الجائزة على خشبة المسرح.

من ناحية أخرى، أعلنت نيللي كريم عن تعاقدها على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "أحوال شخصية"، وهو قصة الكاتب المصري إبراهيم عيسى، ومن إخراج ماندو العدل، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2022.

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