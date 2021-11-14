غادة عبد الرازق تكشف الحالة الوحيدة التي تجعلها تحضر المهرجانات الفنية... فيديو

أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، سبب عدم حضورها المهرجانات الفنية، كاشفة عن الحالة الوحيدة التي تجعلها تذهب إلى المهرجان.

وقالت غادة عبد الرازق، أثناء لقائها في "برنامج MBC Trending"، إن "الحالة الوحيدة التي ستذهب للمهرجان فيها هي تكريمها"، مؤكدة في الوقت ذاته أنها "لا تحب التواجد في المهرجانات".

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يذكر أن غادة عبد الرازق شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "لحم غزال"، المسلسل من بطولة وفاء عامر، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، أحمد خليل ومي سليم وغيرهم نخبة من النجوم. "لحم غزال" من تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد أسامة.

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