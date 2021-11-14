رجاء حسين تهاجم نجمات مهرجان الجونة وتوجه رسالة إلى محمد رمضان... فيديو

انتقدت الفنانة المصرية رجاء حسين، مهرجان الجونة السنمائي، مؤكدة أنها لم تتابعه ولم تدعى له.

وأعربت رجاء حسين، خلال استضافتها في برنامج "نص الكلام" مع الإعلامية راغدة شلهوب، عن عدم رضاها عما لاحظته في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، مؤكدة أنها لو دعيت لن تتوجه لأنه ليس مهرجان سينما، وأن النجمات ظهروا خلاله بشكل مبالغ فيه بفساتيهن الجريئة.

وبشأن الفنان محمد رمضان، أكدت الفنانة رجاء حسين أنها لم تهاجمه إلا بسبب مواقف له مع صديقتها وزميلتها سميرة عبد العزيز، مشيرة إلى أنها عملت مع محمد رمضان في مسلسل "حكايات وبنعيشها" وكان وقتها في بداية مشواره الفني وكانت دائما تراه يذهب ليصلي كل فرض في الجامع، وكانت تساعده وتذاكر معه المشاهد قبل تصويرها.

وأضافت أنها سمعت الفنانة سميرة عبد العزيز وهي تحكي عن موقف حدث لها مع محمد رمضان بعد رفضها العمل معه، مؤكدة أن محمد رمضان ساهم في زيادة انتشار البلطجة بسبب الأعمال التي قدمها.

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