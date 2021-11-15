أصالة نصري تطلب "ترمومتر" من الجمهور على المسرح بعد تعرضها لموقف محرج... فيديو

فاجأت الفنانة السورية، أصالة نصري، جمهور حفلها الغنائي الذي أحيته، أمس الأحد، ضمن فعاليات ‏مهرجان الموسيقى العربية الـ30 في العاصمة المصرية القاهرة، بطلبها منهم إحضار "ترمومتر" لها.‏

وأوضحت أصالة في مقطع مصور متداول لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها ترغب في "الترمومتر" لقياس ارتباكها وخجلها وحرارتها بسبب تعرض الفستان الذي ترتديه في الحفل للتمزق دون قصد منها وهي في عجلة من أمرها للحاق بالحفل وعدم التأخر على الجمهور.

واعترفت أصالة نصري للجمهور مازحة أنها مزقت فستانها لأنها "امرأة همجية".

وأردفت أصالة أن مصمم الفستان اللبناني، نيقولا جبران، سيغضب منها بسبب إفسادها للفستان، والذي أشارت إلى أنها تحبه كثيرا.

واعتذرت المطربة السورية من جمهور الحفل على تأخرها عليهم، مشددة أن هذه هي أول وآخر مرة في حياتها ستتتأخر فيها عن حفلها.

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وكان حاضرا حفل أصالة نصري، أمس الأحد، في الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية في القاهرة، زوجها العراقي الجنسية، فائق حسن، والذي أهدت له أغنيتها "الورد البلدي".

وكانت أصالة وفائق حسن أعلنا عن زواجهما رسميا في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد أن كانت متزوجة لسنوات من المخرج طارق العريان.

يشار إلى أن أصالة عبرت عن خوفها الشديد وتوترها قبل إحياء حفلها في مهرجان الموسيقى العربية، والذي حضره أفراد أسرتها.

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