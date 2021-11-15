صحيفة تكشف عن ملفات مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي بشأن "الصحون الطائرة"

تم العثور على وثائق تخص الأجسام الطائرة مجهولة الهوية في أرشيف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

في الأربعينيات من القرن الماضي، وصف الطيارون والشرطة والجنود الأجسام الغريبة التي تسير بسرعة 43000 كيلومتر في الساعة.

ويتم التحقيق في العديد من التقارير حول "السفن والأجسام" الغامضة منذ أكثر من نصف قرن.

اكتشف الصحفيون معلومات حول هذا، وفحصوا أرشيف مكتب التحقيقات الفيدرالي.

قال مؤلفو المواد: "تحتوي الوثائق على أوصاف لجسم غامض تحرك بسرعة تفوق سرعة الصوت".

تم وصف الحادثة التي وقعت في مدينة روزويل في نيو مكسيكو بالتفصيل، والتي سُجلت في التاريخ على أنها حادثة روزويل (تحطم جسم طائر مجهول بالقرب من روزيل في يوليو/تموز 1974).

على وجه الخصوص، أبلغ الوكيل عن اكتشاف "ثلاثة أطباق تسمى الصحون الطائرة" في نيو مكسيكو، والتي كانت مستديرة الشكل مع مراكز مرتفعة نحو 15 مترًا.

وجدت أيضًا في أرشيفات مكتب التحقيقات الفيدرالي قصة الطيار ريتشارد رانكين، الذي شهد رحلتين لمجموعة من الأجسام في بيكرسفيلد، كاليفورنيا. وفقًا لتأكيدات رانكين، حلقت الأجسام الغريبة بسرعات عالية جدًا في تشكيل على شكل حرف V.

كما تصف وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي من الأربعينيات حادثة وقعت في سولت ليك سيتي، حيث رأى ثلاثة رجال تحطم جسم غامض فوق الجبال.