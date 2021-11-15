أطول امرأة في العالم تكشف عن أمنيتها... صور

كشفت التركية رميسا غلغي، التي صنفتها موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية "أطول امرأة في العالم" عن أمنياتها، لافتة إلى أنها مصابة بمرض يحفز نمو الجسم بشكل غير طبيعي.

ورميسا البالغة من العمر 24 عاما، تقطن ولاية قره بوك شمالي تركيا، ويصل طولها إلى مترين و15 سنتيمترا، بحسب وكالة الأناضول.

Cette Turque mesure 2 m 15 et souffre d’une maladie génétique rare qui provoque une croissance rapide https://t.co/7tS19qOV37 — Middle East Eye Fr (@MiddleEastEyeFr) November 15, 2021

وقالت رميسا إنها تحلم بالسفر لعدد من بلدان العالم والتعرف على ثقافات جديدة، مشيرة إلى أنها مصابة بمتلازمة "ويفر" التي تسبب نمو الجسم بسرعة تتجاوز الحد الطبيعي.

‘Being different is not as bad as you think. It can bring you unexpected success.’ — Meet Rumeysa Gelgi, the world’s tallest living woman pic.twitter.com/5EWBUcnxBK — NowThis (@nowthisnews) October 19, 2021

وأوضحت أنها سجلت عام 2014 الرقم القياسي في موسوعة غينتس ضمن تصنيف "أطول فتاة تحت عمر الثامنة عشرة".

ومجددا حصلت التركية رميسا الشهر الماضي على الرقم القياسي العالمي كأطول امرأة في العالم، وفق المصدر نفسه.

وقالت رميسا غلغي إنها تخطط للعمل في مجال تصميم وتطوير مواقع الويب.

وكشفت النقاب عن معاناتها من مشاكل جسدية نتيجة طولها الزائد ما يؤثر بشكل سلبي على حركتها وقيامها بالأنشطة اليومية.