الموت يفجع الفنانة يسرا اللوزي والحزن يعم الوسط الفني في مصر

شيع، اليوم الاثنين، جثمان المخرج المسرحي محمود اللوزي، والد الفنانة المصرية يسرا اللوزي، من مسجد الزمالك بجوار ساقية الصاوي.

أفادت وسائل إعلام مصرية ، بأن "اللوزي ودعت جثمان والدها، فيما عم الحزن الوسط الفني كله، حيث يعد الفقيد واحدا من أهم أساتذة الجامعة في مجال المسرح وعمل ممثلا ومخرجا مع الفرق الحرة، وارتبط بعلاقات واسعة مع أغلب صناع الدراما والسينما المصرية.

واقتصرت الجنازة على يسرا اللوزي وأصدقائها من خارج الوسط الفني، حيث لم يحضر أحد من زملائها الفنانين، فيما تقدم عدد كبير من نجوم الفن والمسرح بالعزاء للأسرة المسرحية في العالم العربي كله وأكد أغلبهم أن المسرح العربي فقد أحد أعمدة التدريس.

يذكر أن يسرا اللوزي شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، درة، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغني، محمود الليثى، أحمد السلكاوي، مصطفى درويش، غادة أسامة.

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