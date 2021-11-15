ماسك للسيناتور ساندرز: "دائما ما أنسى أنك على قيد الحياة"

علق رجل الأعمال الأمريكي، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، على دعوة السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، لفرض مزيد من الضرائب على الأغنياء.

وقال ماسك في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"،

"دائما أنسى أنك ما زلت على قيد الحياة"، مضيفا "هل تريد مني أن أبيع المزيد من الأسهم يا بيرني؟ فقط قلها".

I keep forgetting that you’re still alive — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2021

وكان ساندرز (80 عاما) قد كتب في تغريدة "يجب أن نطلب من فاحشي الثراء أن يدفعوا نصيبهم العادل. انتهى!"، ليرد عليه ماسك على "تويتر" قائلا "أنا أنسى دائما أنك مازلت على قيد الحياة".

وباع ماسك في أسبوع واحد ما قيمته 6.9 مليار دولار من أسهمه في "تسلا" أي أقل من 4% من الأسهم التي يمتلكها مباشرة، وأقل من 3 % بما في ذلك جميع الخيارات التي يمتلكها لشراء أسهم إضافية من الشركة، التي تجاوزت قيمتها السوقية تيرليون دولار.

وفي تغريدة أخرى ردا على استطلاع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في "تويتر" بشأن بيع أسهمه، قال السيناتور رون وايدن من ولاية أوريغون: "سواء كان أغنى رجل في العالم يدفع أي ضرائب أم لا، يجب ألا يعتمد على نتائج استطلاع على تويتر.. حان الوقت لضريبة الدخل للمليارديرات".