وفاة مذيعة مصرية شهيرة بعد يومين من نقلها إلى المستشفى

أعلن، مساء اليوم، عن وفاة الإعلامية مها حسني، أحد أبرز وجوه التلفزيون المصري.

ونقلت حسني إلى المستشفى قبل يومين بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجأة، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وأعلنت صفحة "ماسبيرو الأصل"، المهتمة بنشر أخبار إعلاميي ماسبيرو عبر "فيسبوك"، وفاة مها حسني إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة الفترة الماضية.

وكتبت الصفحة: خالص العزاء والمواساة لكل أحباب الإعلامية مها حسني.

وأشارت إلى أن صلاة الجنازة على الراحلة أقيمت في أحد مساجد القاهرة قبل أن يوارى جثمانها الثرى.

وقدمت مها حسنى العديد من البرامج عبر التلفزيون المصري، من بينها برنامج "أيامنا الحلوة"، و"سيدتي".

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