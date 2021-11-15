ثلوج الصين تنهار في لحظات خطيرة بعد تراكمها بمعدلات قياسية... فيديو

بدأت الثلوج التي تراكمت على أسطح المنازل في العديد من المدن الصينية في الانهيار، بعدما سجلت أرقاما قياسية خلال الأسبوع الماضي، الذي شهد تساقطها بمعدلات كثيفة.

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية إن سكان تلك المدن بدأوا العمل على التخلص من الثلوج المتراكمة التي تسببت في تعطيل العديد من الأنشطة الحياتية، مشيرة إلى أن بعض المناطق شهدت انهيار تلك الثلوج في لحظات خطيرة.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد جانبا من تلك اللحظات التي تسبب فيها تساقط الثلوج من فوق أسطح المنشآت التي تراكمت عليها، في تلف بعض السيارات.

وتقول الصحيفة: "لكن لحسن الحظ لم يتعرض أحد لأي أذى خلال انهيار بعض الكتل الثلجية المتراكمة على أسطح المنازل".

وتقول الصحيفة إن إحدى تلك اللحظات شهدت تساقط كتل ثلجية متفرقة فوق طفلة كانت تلعب في الثلوج بجوار منزلها، مضيفة: "لكن لحسن الحظ لم تصب الطفلة بأي أذى".

There were some dangerous moments as local residents cleared away snow that fell in record-breaking amounts across various cities in China last week. pic.twitter.com/7YfrEssE4V — South China Morning Post (@SCMPNews) November 15, 2021

يذكر أن لقطات تم نشرها قبل أيام أظهرت تراكم الثلوج على أبواب المنازل في العديد من المدن شمالي الصين.

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