نصائح لتناول الفول والطعمية أثناء الرجيم

يمثل الفول والطعمية اثنين من المأكولات الشعبية، التي يحرص غالبية المصريين على تناولها كل صباح بفضل المذاق وما تحتوي عليه من سعرات حرارية.

ويمكن لـ 3 ملاعق من الفول أن تمنح الجسم 100 سعرة حراري، بحسب تقرير عنهذه المأكولات الشعبية لموقع "الكونسلتو" المصري، الذي أشار إلى أن الطعمية تكون مصدر أكبر للسعرات الحرارية لأن قليها في الزيت يكسبها قدر أكبر من الدهون المشبعة.

ويقول الموقع إنه عند تناول كمية كبيرة من الفول والطعمية فإن ذلك يعني حصول الجسم على قدر كبير من السعرات الحرارية، التي يجب حرق جزء منها عن طريق الرياضة.

ولفت الموقع إلى أن ممارسة المشي بعد 30 دقيقة من تناول الفول والطعمية يمكنك من حرق نحو 300 سعرة حرارية.

ولكي يمكن تناول وجبات الفول والطعمية في الرجيم، فإنه يمكن اتباع نظام يشمل شرب الماء قبل تناول الطعام لمساعدة الجسم على تقليل كمية الفول والطعمية التي يتناولها.

كما يجب تناول الخضروات مع الفول والطعمية حتى يحصل الجسم منها على الألياف التي يحتاج إليها ولتساعده على سرعة الشعور بالشبع.

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