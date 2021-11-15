ماجدة الرومي تصف دولة عربية بـ"الحضن الذي ترتاح فيه من تعب الحروب والدمار"

وصفت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، مصر بـ"الحضن الذي ترتاح فيه من تعب الحروب والدمار".

وقالت ماجدة الرومي، في حديثها للجمهور ببداية حفلها في ختام مهرجان الموسيقى العربية، إن "مصر الحضن اللي بنرتاح فيه من تعب الحروب والدمار"، داعية الله أن يحمي مصر ويبعد عنها كل مكيدة".

وانتشر مؤخرا، على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي مقطع فيديو لحادثة إغماء تعرضت لها الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي خلال تقديمها حفلا غنائيا على خشبة المسرح.

وأظهر المقطع المنشور تعرّض الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي إلى حالة إغماء وفقدت توازنها بسبب هبوط في ضغطها، وذلك خلال تقديم حفلها في مهرجان جرش في دولة الأردن. وخلال تأديتها أغنيتها "أحبك جدا"، كادت الفنانة أن تقع أرضا لولا مساعدة أحد الموسيقيين الذي حملها خارج المسرح. وعادوت الرومي إكمال حفلها بعد حوالي 10 دقائق.

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