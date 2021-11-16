محمد إمام يعلق بخمس كلمات على سرقة "ذا روك" لفيلمه "لص بغداد"

علق الفنان المصري محمد إمام، على التشابه الكبير بين فيلمه "لص بغداد"، وفيلم "Red Notice" الذي يلعب بطولته دوين جونسون "ذا روك" وريان رينولدز.

ونشر محمد إمام عبر حسابه على "إنستغرام"، بعض أراء الجمهور التي ترى أن قصة الفيلم الأمريكي مقتبسة من فيلم "لص بغداد" الذي قدمه قبل حوالي عامين، معلقا: "وبتزعلوا لما ناخد حاجه منكم".

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فيلم "لص بغداد" من بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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