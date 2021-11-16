"تويتر" يوفر "عدادا" لحل مشكلة التغريدات المختفية

وكان العديد من مستخدمي "تويتر" شكوا في الأشهر الماضية من اختفاء التغريدات أثناء قراءته لها، وذلك بسبب تحديث التغريدات بصورة مفاجئة، وتغير الخط الزمني.

وأعلن "تويتر"، أمس الاثنين، أنه أصبح متاحا الآن للمستخدمين اختيار الوقت الذي يرغبون فيه من تحميل تغريدات جديدة على الخط الزمني، وذلك من خلال ضغطهم على عداد التغريدات الموجود في الجزء العلوي من الواجهة.

An update to the disappearing Tweet experience is rolling out for web! Now you can choose when you want new Tweets to load into your timeline –– click the Tweet counter bar at the top. — Twitter Support (@TwitterSupport) November 15, 2021

لكن لفت "تويتر" إلى أن حل مشكلة التغريدات المختفية يتوافر في الوقت الحالي على نسخة الويب وليس التطبيق الذكي.

يشار إلى أن مشكلة التغريدات المختفية ظهرت في شهر يوليو/ تموز الماضي تقريبا، وخرجت "تويتر" بعدها لتعد مستخدميها بطرح حل لها.

من ناحية أخرى، طرح موقع "تويتر" في مطلع الشهر الجاري ميزة جديدة تساعد على البحث عن تغريدات قديمة داخل حسابات محددة.