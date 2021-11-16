برنامج الأطفال الأمريكي "شارع سمسم" يضيف أول دمية كورية في تاريخه... فيديو

أعلن برنامج الأطفال الأمريكي الشهير "شارع سمسم" عن قيامه ولأول مرة في تاريخه، بإضافة دمية ‏كورية إلى قائمة مضيفيه من الدمى الشهيرة، أمثال "وحش البسكويت" و"إيرني" و"بيغ بيرد" و"إلمو".‏

وقالت إدارة البرنامج إن الدمية المتحركة أمريكية كورية، اسمها "جي يونغ"، وتبلغ من العمر 7 سنوات، وهواياتها العزف على الغيتار الكهربائي والتزلج على الجليد، وستظهر لأول مرة الأسبوع المقبل، تزامنا مع احتفال أمريكا بعيد الشكر، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وبخلاف مشاركة جي يونغ المشاهدين حبها لموسيقى الروك وتناول كعك الأرز الكوري، فإنها ستقوم بدورها في مكافحة التحيز والمضايقات المناهضة لآسيا، في وقت يتزايد فيه الوعي حول هذه القضية.

وأشارت "ورشة سمسم"، وهي منظمة غير ربحية تنتج برنامج "شارع سمسم"، أنها قدمت الدمية الكورية "جي يونغ" من أجل دعم العائلات ذات التراث الآسيوي وجزر المحيط الهادئ، ضمن مبادرتها لتحقيق العدالة العرقية.

وأطلقت الورشة مبادرتها في صيف 2020، بعد مقتل المواطن الأمريكي الأسود، جورج فلويد، العام الماضي، على يد أفراد بيض من الشرطة الأمريكية، وهي الحادثة التي خلفت وراءها تصاعد أعمال العنصرية والعنف ضد الآسيويين والأمريكيين الآسيويين خلال فترة فيروس كورونا.

وبدأ إذاعة برنامج "شارع سمسم" منذ أكثر من 50 عاما، لكن تعتبر "جي يونغ" هي أول دمية متحركة أمريكية آسيوية.