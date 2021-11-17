"إنستغرام" يتحقق من هوية المستخدم عبر التصوير بالفيديو

بدء تطبيق التواصل الاجتماعي"إنستغرام" بمطالبة بعض المستخدمين بتقديم "فيديو سيلفي" يظهر زوايا متعددة لوجوههم للتحقق من الهوية والتأكد من كونهم "حقيقيون".

ونشر مستشار وسائل التواصل الاجتماعي الشهير، مات نافارا، تغريدة على "تويتر" أكد فيها بأن هذا الفحص يطلب في حال وجود حساب مشبوه، كذلك يهدف لمحاربة الروبوتات.

Instagram is now using video selfies to confirm users identity



Meta promises not to collect biometric data. pic.twitter.com/FNT2AdW8H2 — Matt Navarra (@MattNavarra) November 15, 2021

ووفقا لموقع "XDA Developers"، كان موقع "إنستغرام" بدأت في اختبار هذه الحيلة الأمنية العام الماضي، لكنها واجهت بعض المشاكل الفنية.

وأصبحت الحيلة الآن مطبقة على نطاق واسع، إذ أبلغ العديد من المستخدمين عن مطالبتهم بأخذ صورة أو مقطع فيديو "سيلفي" للتحقق من صحة حساباتهم.

Instagram doesn't use facial recognition, and we don't use it in video selfies. We introduced video selfies more than a year ago to help confirm that there’s a person behind an account, and not a bot. https://t.co/mQI0oWOGeY — Instagram Comms (@InstagramComms) November 17, 2021

وليس من الواضح ما إذا كانت الحيلة الأمنية حاليا اختبارا أم يتم طرحها ببطء، إذ ورد أن بعض المستخدمين قاموا ببضع محاولات لإنشاء حسابات على ”إنستغرام“، ولم يواجه أيّ منهم تحدي فيديو السيلفي مطلقا.

why the fuck is instagram making me take a video selfie in order to access my account pic.twitter.com/BxSW0Bnodt — tender juicy tofu pup (@bettinamak) November 15, 2021

وتعاني المنصة الاجتماعية منذ فترة طويلة من الحسابات المزيفة التي تتسبب في العديد من المشاكل، مثل: ترك رسائل غير مرغوب فيها، أو مضايقة الأشخاص، أو استخدامها لتضخيم عدد الإعجابات أو المتابعين بشكل مصطنع.