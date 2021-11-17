طفل عراقي موهوب يخترع نظارة تعمل على تنبيه سائقي المركبات... صور

استقبل وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، نوفل أبو رغيف، الفتى الموهوب حيدرة حسنين، واحتفى بإبداعاته العلمية وموهبته الواعدة.

وتحدث الفتى الموهوب والبالغ من العمر 11 عاما، وهو من أهالي محافظة ذي قار جنوبي العراق، عن "مشروعات الأجهزة التي ابتكرها وطريقة عملها ومنها النظارة الذكية التي تفيد سائقي المركبات حيث تصدر منبها بمجرد الشعور بالنعاس لكونها تعمل بنظام التحسس".

وحصل حيدرة على شهادات من جامعات ومراكز عالمية معنية بالموهوبين والأذكياء لتفوقه في الدورات والامتحانات التي شارك فيها عبر الإنترنت.

من جانبه أكد وكيل الوزارة على سعي الوزارة بشكل عام ودار ثقافة الأطفال بشكل خاص وحرصهما على التواصل والاحتفاء بالطاقات العراقية الخلاقة معرباً عن السعادة الغامرة بمتابعة أخبار الطفل الموهوب حيدرة عبر وسائل الإعلام، مصيفاً، "أنه ليس بالغريب أن ينطلق هذا التميز من ذي قار مدينة الإبداع والعطاء والتفوق".