دراسة توضح أفضل مدة للعناق المثالي وفوائده الصحية والعاطفية

أكدت دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة جولدسميث في العاصمة البريطانية لندن، أن العناق المثالي يدوم من خمس إلى عشر ثوان.

أجريت الدراسة على 48 متطوعًا، وأراد الباحثون معرفة العوامل الموجودة في عملية العناق وكيف تؤثر على الحالة النفسية للشخص.

تم أخذ في عين الاعتبار مدة التلامس ووضعية اليد والتقارب العاطفي والجنس والسلوك البشري العلم، ونشرت النتائج في المجلة العلمية "Acta Psychologica".

كان المشاركون في التجربة معصوبي الأعين، ثم عانقوا نفس الشخص عدة مرات متتالية بطرق مختلفة، على سبيل المثال، عقدوا أذرعهم بطريقة مختلفة أو غيروا وضعيتهم مع الشريك، ثم وصفوا مشاعرهم.

ونتيجة لذلك، توصل مؤلفو الدراسة إلى أن أكثر الأشياء متعة بالنسبة للفرد هو العناق الذي يستمر من خمس إلى عشر ثوان.

وأكدت الدراسة أنه يجب توخي الحذر بشكل خاص من العناق القصيرة للغاية، حيث تشير كل من نتائج الدراسة والإجابات الذاتية الواردة إلى أنه العناق القصير يثير الشك في صدق مشاعر الحب.

وفي وقت سابق أكد موقع "medicinenet"، أن للعناق دور كبير في محاربة الألم الجسدي وتهدئة التوتر والقلق وتحسين الدورة الدموية وتقوية مناعة الجسم وزيادة الشعور بالأمان ومقاومة الوحدة، كما أن العناق يزيد من مشاعر السعادة ويحسن العلاقة الشخصية مع الشريك.