دورة لتعليم مهارات اختيار الزوجة الثانية تثير غضبا واسعا في السعودية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، إعلان عن دورة تدريبية لمعرفة "الطريقة المثلى للزواج من امرأة ثانية"، مما أثار جدلا وغضبا بين السعوديين أدى إلى إلغائها.

ونقلت جريدة "الوطن" السعودية، عن مدير جمعية البر فهد السرداح، قوله إن هنالك خطأ إداريا من قبل موظف جديد تسبب بالدورة، وقد تم إلغاء الدورة كاملة وحذفه من مواقع التواصل الاجتماعي.

من اهم الدورات في هالزمن من حق الرجل التعرف على مهارات اختيار الزوجه الثانيه لتلافي أخطاء اختيار الزوجه الاولى . — MASHAN |8️⃣9️⃣ (@01MASHAN) November 17, 2021

وأضاف أن الدورة تسببت في إشعال المجتمع وتم مخاطبة المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لإيقافها، مؤكدًا أن ما يتم تداوله عن تعديل لمسمى الدورة ليس للجمعية علاقة فيها، وقد تبناها المدرب نفسه وتم إبلاغ جهات الاختصاص لإخلاء المسؤولية.

طيب اللي يضحك الشهادة ايش يستفيد منها .. يوم يقدم على وظيفة يحط عنده شهادة من دورة مهارات اختيار الزوجة الثانية ويفتخر بها .. والله احيانا الرجال عندهم تفكير غريب 😂😂 sorry ,,not sorry https://t.co/LXTzlSakJM — حوريه عبدالكريم🌾Horeyah (@a_horeyah) November 17, 2021

وأكد السرداح أنهم تعرضوا لردة فعل مجتمعية كبيرة من قبل مؤيدين ومعارضين للتعدد مؤكدا أن لديهم في جمعية البر، مركزا للتدريب لخدمة المجتمع ولا تتم أي دورة إلا من خلال الطرق النظامية مع المؤسسة وصولا إلى الاعتماد.

#مهارات_اختيار_الزوجة_الثانية

معقول في رجل ناضح يعلن دخوله في دورة تحمل هذا الاسم وب العلن

على الاقل دورة تحمل اسم كيف تحافظ على الزوجة الاولى@mustafa_agha pic.twitter.com/DFLUr7I2Dy — عبدالله القبيع (@HQuba) November 17, 2021

وكان ناشطون سعوديون على الإنترنت قد نشروا صورة إعلان لدورة بعنوان "مهارات اختيار الزوجة الثانية"، التي كان مخططا أن تعقد بمقر جمعية البر الأهلية بمحافظة الرس بالمملكة.

وتنوعت ردود فعل المتابعين بين مؤيد ومعارض وساخر لإقامة الدورة، إلا أن أغلب التعليقات كانت تعارض الفكرة.

هم الأعراب الوحيد الاوحد 🤬😂😂 في إطار رؤية 2030



في السعودية "مملكة الخير": دورة "مهارات اختيار الزوجة الثانية" وبالمجان...🤬😂 pic.twitter.com/ZMy4gciqP2 — Djamel✌️313 (@Djamel80614715) November 18, 2021

وحسب ما نشر في الإعلان، كانت هذه الدورة موجهة لمن يفكر بجدية في التعدد، ومن يخشى الصعوبات والمشاكل في التجارب الزوجية المحيطة به.

وكان من المقرر أن يقدمها المدرب فهد بن محمد الرشيد يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، قبل أن يتم إلغاؤها بعد الغضب الذي اجتاح مواقع التواصل.

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