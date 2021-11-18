مصر... الحكم بتغريم محمد رمضان 6 ملايين جنيه لصالح أسرة الطيار الراحل يصبح نهائيا

أصدرت محكمة النقض في مصر، قرارا برفض طلب الفنان محمد رمضان بوقف تنفيذ حكم إلزامه بدفع 6 ملايين جنيها لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، ليصبح قرار المحكمة الاقتصادية نهائيا وباتا وواجب النفاذ.

وحسب بوابة "أخبار اليوم"، أيدت المحكمة تنفيذ حكم إلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيها لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

وكان محمد رمضان قد تسبب فى قيام وزارة الطيران المدني بسحب ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بعدما نشر على الإنترنت صورا وفيديو له بجانب الطيار داخل مقصورة الطائرة.

ثم دخل بعدها الطرفان في نزاع قانوني وقضائي انتهى بقرار محكمة القاهرة الاقتصادية، الذي قضى بتغريم رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه تعويضا عن الضرر الذي لحق بالطيار وأسرته.

وفي خضام الأزمة التي شغلت الرأي العام المصري، تعرض الطيار المصري أشرف أبو اليسر لأزمة صحية دخل على أثرها المستشفى، حيث توفى داخل غرفة العناية المركزة، في شهر أبريل/نيسان الماضي.

ووفقا للقانون المصري، فإن التعويض سيذهب إلى ورثة الطيار أشرف أبو اليسر، لأنه حكم نهائي واجب النفاذ.

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