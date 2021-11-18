باحثون: تنقية الهواء من الفيروس.. أحدث طريقة للوقاية من كورونا داخل المباني

توصل باحثون إلى طريقة جديدة يمكن أن تستخدم في إزالة غالبية آثار فيروس كورونا المستجد من الهواء.

وخلصت دراسة أجراها باحثون في جامعة كامبريدج ومستشفى أدينبروك، إلى أنه من الممكن استخدام مرشحات هواء لتنقية الجو من فيروس كورونا، بحسب موقع شبكة "سكاي نيوز".

وتفتح النتائج التي توصلت إليها الدراسة الباب نحو إمكانية وضع معايير لهواء أنظف لتقليل مخاطر انتقال العدوى داخل المباني.

وقال الدكتور فيلاس نافابورلار، استشاري طب العناية المركزة الذي قاد فريق الدراسة، إن الحد من انتقال فيروس كورونا عبر الهواء أمر مهم للغاية من أجل سلامة المرضى والموظفين معا.

وأوضح أن معدات الحماية الشخصية الفعالة أوجدت فرقا هاما في الحماية من كورونا، لكنه أكد أن أي شيء يمكن القيام به لتقليل المخاطر بشكل أكبر هو "أمر مهم".

وأشار إلى أن المستشفيات اضطرت لاستخدام أجنحة غير مصممة لإدارة التهابات الجهاز التنفسي، بسبب العدد الكبير للمرضى الذين يتم قبولهم في المستشفيات.

وأوضح أنه تمكن من تجميع فريق من المستشفى والجامعة لاختبار قدرة أجهزة تنقية الهواء المحمولة، على إزالة فيروس كورونا من الهواء لجعل أجنحة المستشفى أكثر أمانا.

وتبين أن الأجهزة لم تقلل فقط آثار فيروس كورونا عندما كان يعمل، ولكنها خفضت مستويات البكتريا والفطريات والرذاذ الحيوي الأخرى، أيضا.