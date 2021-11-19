ساويرس يتحدى هاني شاكر بعد منع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء

عبر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن رفضه لقرارات نقابة الموسيقيين في مصر بمنع مطربي المهراجانات من الغناء في البلاد، متحديا أنه سوف يدعوهم جميعا إلى مهرجان الجونة.

وقال نجيب ساويرس عبر حسابه بتويتر، "أول مرة أشوف نقيب للمغنيين فخور جدا بمنع الغناء … الجمهور اللي يقرر يسمع مين وميسمعش مين.. مش النقيب".

وأضاف "طيب لو نقابة موسيقيين زي ما بتقول مالها ومال المغنيين، وإن شاء الله هجيبهم كلهم مهرجان الجونة حسب توصيتك وده مال خاص بعد إذنك".

طيب لو نقابةً موسيقيين زي ما بتقول مالها وًمال المغنيين ، و ان شالله هجيبهم كلهم مهرجان الجونة حسب توصيتك و ده مال خاص بعد إذنك ☝️ https://t.co/1ifjgrzGNq — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) November 18, 2021

وكانت نقابة الموسيقيين في مصر، قد أعلنت الأربعاء الماضي عن منع 19 مطربي المهرجانات من الغناء في البلاد.

وقال نقيب الموسيقيين في مصر، الفنان هاني شاكر، إن القائمة تتضمن أشخاصا لا يمكنهم الغناء في البرامج والأفلام، وأنهم يستطيعون فعل ذلك في موقع "يوتيوب"، نظرا لعدم سلطة النقابة على الموقع المذكور.

وأكد هاني شاكر، أن المطربين الصادر بحقهم القرار، يمكنهم الغناء خارج مصر، مشددا على أنهم "ممنوعون من ذلك داخلها، سواء على مسرح أو في إعلان أو برنامج".

ولفت إلى أن من هذه الأسماء من لا يجيد القراءة والكتابة، ومن ليس له علاقة بالنقابة ويعمل بشكل غير قانوني، مناشدا الجهات المعنية بشرطة السياحة والفنادق والمحلات، بمنع التعامل معهم، وكذلك منهم من خضع للامتحانات ورسب فيها.

يشار إلى أن المغنيين الممنوعين من الغناء هم: حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومصطفي زكريا الشهير بـ"مسلم"، وأبو ليلة، وأحمد قاسم الشهير بـ"فيلو"، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، و"العصابة"، و"الزعيم"، وعلاء فيفتي، وفرقة "الكعب العالي"، ومجدي شطة، و"وزة"، و"شكل"، وعمرو حاحا.

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