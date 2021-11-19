"موضة لا يتفق عليها الجميع"...عودة السماعات السلكية للظهور

قبل خمس سنوات، أصدرت شركة Apple الجيل الأول من AirPods ، وفي الوقت نفسه تخلت عن مقبس سماعة الرأس الكبير وتم الترحيب بسماعات الأذن اللاسلكية بشيء من الريبة في البداية ، لكن AirPods أصبحت شيئا أساسيا على مر السنين، وقدمت الشركات المصنعة الأخرى سماعات "بلوتوث" منافسة وبأسعار خاصة.

أصبحت سماعات الرأس اللاسلكية الآن جهازا شائعا بين المستخدمين، حيث جلبت مبيعات AirPods من سبتمبر 2020 إلى سبتمبر 2021 وحدها لشركة Apple حوالي 38 مليار دولار.

Air AirPods on their way out? Why the cool kids are wearing wired headphones. https://t.co/pSl6gyGCmF — The Wall Street Journal (@WSJ) November 13, 2021

وبحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" نقلا عن محللين، تتوقع بيع حوالي 100 مليون AirPods في عام 2022.

كما وأصبحت سماعات الرأس من Apple جزءًا من الموضة الحديثة ، ولكن في الخريف بدأت وسائل الإعلام الغربية في الحديث، عن تخلي جيل الشباب من النجوم عن سماعات الرأس اللاسلكية لصالح السماعات السلكية.

هذا وتحدثت كل من مجلة Teen Vogue، و صحيفة"وول ستريت جورنال" عن عودة موضة هذه السماعات.

وبحسب "وول ستريت جورنال" فإن عودة موضة هذه السماعات تأثر بالمشاهير الشباب الذين شوهدو وهم يرتدون هذه السماعات ومن ضمنهم عارضة الأزياء بيلا حديد، وكذلك ليلي روز ديب وزوي كرافيتز.

في أكتوبر، ظهر على حساب Wired it girls على Instagram ، ممثلات ومغنيات وعارضات ومدونين يلتقطون الصور باستخدام سماعات رأس سلكية.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от wired it girls (@wireditgirls)

وربطت مجلة Teen Vogue، هذا بالتطور التكنولوجي للسماعات، فبالنسبة لبعض الأشخاص، فإن AirPods ليست مجرد سماعات رأس لاسلكية، ولكنها أيضًا أكسيسوار، وجزء من الأناقة.

في عام 2021 ، عاد ما يسمى بـ"جماليات Y2K" إلى الموضة. في البداية ، كان هذا هو اسم مشكلة عام 2000 - في مطلع القرن، حيث خشى الخبراء أن تفشل أجهزة الكمبيوتر والبرامج بعد الانتقال إلى تواريخ الألفية الجديدة.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от wired it girls (@wireditgirls)

وفي عالم الموضة، تعتبر جمالية Y2K بمثابة ارتداد إلى موضة العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. تعتبر التقنية جزءا من هذا الأسلوب، إلى جانب مستحضرات التجميل والملابس.

كما ونشرت وسائل الإعلام عن عودة موضة الهواتف القديمة وأجهزة mp3.

هذا وقدمت "وول ستريت جورنال" مبررات إضافية لعودة السماعات التقليدية حيث أن الحديثة منها تسقط من الآذان وتحتاج لشحن دائم ومعرضة للضياع بالإضافة لأسعارها الباهظة.

كما وحظيت السماعات السلكية بموجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل حيث نالت تأيدا لعودتها وخير دليل على ذلك النجوم الذين عادوا لإرتدائها.