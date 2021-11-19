كيم كارداشيان تعبر عن مخاوفها من حركة "طالبان"

عبرت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، اليوم الجمعة، عن مخاوفها من حركة "طالبان" ‏‏(منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي)، بعد نجاحها في إنقاذ 130 لاعبة كرة قدم أفغانية.‏

وأوضحت عبر سلسلة من التغريدات عبر حسابها على موقع "تويتر" أنه "لا تزال هناك لاعبات رياضيات في أفغانستان تتعرض حياتهن للخطر بسبب حركة طالبان، التي قطعت رأس لاعبة الكرة الطائرة الأفغانية، محجبين حكيمي، التي كانت في أوائل العشرينيات من عمرها وفي أوجها"، لافتة إلى أن "طالبان" تبحث عن لاعبات مثلها.

وأردفت أن حركة "طالبان" تبحث عن الصحفيات والقاضيات والناشطات في أفغانستان، وأن هناك دور للأيتام تبيع أيتامهم بشكل رهيب مقابل المال، وأن أكبر مشكلة هي أن هؤلاء النساء ليس لديهن دولا ترحب بهم كلاجئات".

وناشدت كيم كارداشيان: "نحن بحاجة إلى المزيد من البلدان لفتح أذرعها لهؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في خوف كل يوم، مثلما فعلت المملكة المتحدة مع 130 فتاة وعائلاتهن اليوم".

They are hunting for female journalists, female judges and activists. There are orphanages that are horribly selling their orphans for money. The biggest issue is that these people do not have countries that are welcoming them as refugees. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 19, 2021

وأعربت عن "قلقها بشكل خاص من أن يتم نسيان أفغانستان وتصبح من أخبار الأمس، مطالبة أنه يجب أن نحافظ على نشر الوعي بشأن كل الأفراد المعرضين لمخاطر عالية، وخاصة النساء والفتيات المعرضين لخطر القتل على يد "طالبان" و"داعش".

ومضت قائلة: "دعونا نبقي قصصهم حية ونفعل ما في وسعنا للمساعدة!".

I am especially worried that Afghanistan is becoming yesterday's news. We must keep awareness alive of all the high-risk individuals, particularly women and girls, at risk of being killed by the Taliban and Islamic State. Let's keep their stories alive and do what we can to help! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 19, 2021

وفي تغريدة أخرى لها، وصفت كيم كارداشيان ما فعلته باستئجار طائرة من منظمة يهودية لنقل 130 لاعبة كرة قدم أفغانية إلى بريطانيا مع عائلاتهن بأنه "شرف عظيم لها أنها كانت جزءا من عملية الإنقاذ هذه"، ونشرت لمتابعيها على "تويتر" فيديو للاعبات عند وصولهن بريطانيا، وهن فرحات بسبب نجاتهن.

It's such a privilege to be a part of this life-saving mission to save the Afghan Female Youth National Team! All girls have the right to be whatever they want to be. They are courageous and it's tragic they had to flee their country because they wish to play a sport they love. pic.twitter.com/s9nAD588lg — Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 19, 2021

​وفي منتصف شهر أغسطس/ آب الماضي، استولت حركة طالبان على الحكم في أفغانستان، وأكدوا أنهم منفتحين على التعامل مع المجتمع، مكما أنهم وعدوا بعدم تكرار تجربتهم السابقة، والتي كانت تحظر تعليم الفتيات وخروج النساء إلى الأماكن العامة دون وجود محرم معهم.