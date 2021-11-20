حادثة مفجعة في مصر... عروس تموت بين يدي زوجها أثناء الحفل

في مصر، توفيت العروس بعد ساعات من حفل الزفاف في ذراعي العريس، لتخيم حالة من الحزن على أهل العروسين وأقربائهم.

ووفقا لموقع "أخبار اليوم"، قال والد الراحلة نادية، طه ماضي: "إنه كان خائفا من فرح ابنته (البالغة 20 عاما)"، مضيفا أنها لم تكن تعاني من أي أمراض.

اتضح لاحقًا أنه أثناء الحفل، أصيبت العروس بنوبة قلبية، حيث شعرت بتوعك وسقطت في أحضان عريسها، وطلبت منه الاتصال بوالدها وتوفيت بعد دقائق قليلة من المكالمة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد "أصر الوالد على دفن الفتاة في ثوب الزفاف".