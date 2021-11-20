أول إعلان للموسم الأخير من مسلسل الجريمة "بيكي بلايندرز"... فيديو

ينطلق عرض الموسم السادس والأخير للمسلسل التلفزيوني البريطاني ‏‏"بيكي بلايندرز"، المستوحى عن أحداث حقيقية، بداية العام المقبل 2022.

وطرحت الحسابات الرسمية للمسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أول إعلان تشويقي لموسمه السادس، والتي أشارت إلى أنه سيعرض في وقت مبكر من 2022.

والمسلسل مستوحى عن عصابة "بيكي بلايندرز"، التي كانت تتواجد في القرن الـ19 بإنجلترا، حول عصابة تقوم بخياطة شفرات حلاقة في قمم قبعاتهم، ويتزعمهم، تومي شيلبي.

ويجسد شيلبي في أحداث المسلسل الممثل الأمريكي، كيليان ميرفي، الذي حقق شهرة من تجسيده أدوار شريرة معقدة، منها فيلم الإثارة "Red Eye".

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وحاز المسلسل على العديد من جوائز حفل "بافتا" البريطاني، كان آخرها "أفضل مسلسل درامي" في عام 2018.

ويعرض مسلسل "بيكي بلايندرز" على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ومنصة "نيتفلكس" الأمريكية الرقمية.