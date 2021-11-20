فاجعة... مقتل عروس وشقيقة العريس وخاله بحادث مروع في مصر

شيعت إحدى قرى محافظة الشرقية في مصر، اليوم السبت، جنازة عروس وشقيقة العريس وخاله، بعد مقتلهم بحادث انقلاب سيارة الزفاف بهم في ترعة مياه.

وبحسب جريدة "الشروق" المصرية، توفيت العروس بعد سويعات من وقوع الحادث، عكس شقيقة العريس وخاله اللذين توفيا على الفور، فيما أصيب العريس بكدمات وجروح متفرقة، قبل أن تسوء حالته ويتم نقله إلى العناية المركزة في المستشفى.

العريس يبلغ من العمر (22 سنة)، ويدعى وجدي مأمون، والعروس منى محمد (18 سنة)، وشقيقة العريس (16 سنة)، وخاله (37 سنة).