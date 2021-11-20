تقارير تكشف عن ملامح أول سيارة ذاتية القيادة من "أبل" وموعد طرحها

كشفت تقارير أمريكية أن شركة "أبل" حولت اهتمامها إلى تصنيع أول سيارة ذاتية القيادة بالكامل، بعد أن ‏كانت تركز في السابق على تطوير أول سيارة كهربائية تحمل علامتها التجارية.‏

وأضافت التقارير أن "أبل" كانت تضع خطة لطرح سيارتها ذاتية القيادة من 5 إلى 7 سنوات، لكنها استقرت الآن على طرحها في عام 2025، أي بعد 4 سنوات فقط، بحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وتابعت الوكالة في تقريرها أنه من المفترض خلال تلك الفترة الزمنية أن تكون "أبل" قد أنهت الكثير من "عملها الأساسي" على معالج السيارة ذاتية القيادة.

وأفادت مصادر لـ"بلومبرغ" أن مدير المشروع في شركة "أبل"، كيفين لينش، يطمح لأن يقود بنفسه أول سيارة ذاتية القيادة للتجربة.

وعن ملامح أول سيارة ذاتية القيادة من تصميم شركة "أبل"، مخترعة هاتف "آيفون" الذكي، فقد رجحت المصادر أن يكون تصميمها الداخلي "مثاليا"، بداية من احتوائها على مقاعد تشبه الصالة للركاب، ونظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس في المنتصف، بينما لا توجد عجلة قيادة أو دواسات.

يشار إلى أن السيارات ذاتية القيادة بالكامل تواجه العديد من التحديات، أبرزها صعوبة التنبؤ بحركة المرور ومشاكل الطقس مثل الثلج المتساقط.