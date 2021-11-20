مدير مهرجان "كان" يعلق على تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي

يشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي ينطلق في الـ 26 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تكريم مدير مهرجان "كان" السينمائي تيري فريمو.

ومن المقرر أن يتم تكريم فريمو، خلال فعاليات الدورة الـ 43 من المهرجان، التي تستمر حتى الـ 5 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم السبت.

واعتبر تيري فريمو أن تكريمه لا يقتصر على شخصه وإنما يشمل كل فرد ساهم فيما حققه مهرجان "كان" السينمائي من نجاح كبير على مدار تاريخه، مشيرا إلى أن هذه المرحلة من أصعب المراحل التي تمر بها السينما في جميع أنحاء العالم.

وأوضح فريمو أنه يشعر بالسعادة لزيارته مصر للمرة الأولى للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يجمع العديد من السينمائيين حول العالم حدث ضخم يتبادلون فيه الخبرات بشأن صناعة السينما.

وعن علاقة مهرجان "كان" بالسينما المصرية، قال فريمو إن مهمة المهرجان هي دعم السينما العالمية، التي تعد السينما المصرية جزءا منها، معتبرا أن "التاريخ لم يظهر مدى أهمية السينما المصرية في العالم العربي".

وقال مدير مهرجان "كان": "لذلك قررنا عرض بعض الأفلام المصرية الشهيرة مؤخرا مثلما فعلنا مع بوليوود سابقا".

واستطرد: "نبحث إمكانية إعادة عرض بعض الأفلام القديمة وضمها إلى قسم كلاسيكيات كان"، مشيرا إلى أن المهرجان يفتخر باستقباله فنانين عظماء مثل يسري نصر الله ويوسف شاهين، بينما نتوقع الكثير من الشباب في المستقبل.

ولد تيري فريمو عام 1960 وعمل في المجال الفني حتى شغل منصب المدير الفني لمعهد "Lumière" في ليون منذ عام 1995، ثم أصبح مديرا فنيا لمهرجان كان السينمائي عام 2004 ثم مديرا فنيا وتنفيذيا لنفس المهرجان عام 2007.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة رقم 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 5 ديسمبر المقبل في ضوء اتخاذ كل التدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا لضمان سلامة المشاركين في المهرجان.

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من أهم وأعرق المهرجانات في العالم العربي وفي أفريقيا، ويصنف بأنه المهرجان الوحيد في المنطقة عربيا وأفريقيا، الذي يصنفه الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF) ضمن الفئة "A".

© Sputnik معلومات عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42

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