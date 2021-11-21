تسريبات: إيلون ماسك يطلب من مديري "تسلا" الاستقالة الفورية في حال عدم تنفيذهم الأوامر

كشفت رسائل بريد إلكتروني مسربة أن الملياردير، إيلون ماسك، يطلب من موظفيه تقديم استقالتهم ‏الفورية في حال عدم تنفيذهم الأوامر المطلوبة منهم.‏

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، فقد أرسل ماسك رسالتي بريد إلكتروني إلى "الجميع" في شركة "تسلا" خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتتناول الرسالة الأولى نقاشا بين ماسك وموظفي المصنع وهم يستمعون إلى الموسيقى أثناء العمل.

وتابع ماسك، وهو الرئيس التنفيذي لـ"تسلا" أنه يدعم "أي لمسات صغيرة تجعل العمل أكثر متعة"، وأن الاستماع إلى الموسيقى مسموح به طالما كان لدى الموظفين سماعة أذن واحدة لأسباب تتعلق بالسلامة.

أما رسالة البريد الإلكتروني الثانية، فهو يوضح فيها للمديرين 3 خيارات يجب عليهم اتباعها عندما يتم إرسال التوجيهات والأوامر إليهم.

ويشرح إيلون ماسك أنه يجب عليهم أولا الرد عليه وشرح سبب عدم صحة ما قاله لأنه قد يكون أحيانا "مخطئا بشكل واضح" بغرض التوضيح، أو تنفيذ التوجيهات المطلوبة لأنه "إذا لم يتم فعل أي مما سبق، فسيُطلب من ذلك المدير الاستقالة فورا".

وأشارت "سي إن بي سي" إلى أن الرسالتين اللتين أرسلهما إيلون ماسك جاءت تزامنا مع إعلان شركته "تسلا" عن تسليمها رقما قياسيا من السيارات الكهربائية، بلغ 241300 سيارة خلال الربع الثالث من عام 2021، وإطلاقها "نظام القيادة الذاتية التجريبي"، والذي تم تعليقه لاحقا بعد مخاوف تتعلق بالسلامة، كذلك بعد أن خسرت الشركة دعوى قضائية ضد موظف سابق في "تسلا" يزعم أنه تعرض لمضايقات عنصرية أثناء عمله كموظف.