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    الممثل المصري، أمير المصري

    ممثل مصري "أفضل ممثل سينمائي" في حفل جوائز "بافتا" الاسكتلندية

    © AFP 2021 / AMMAR ABD RABBO
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    فاز الممثل المصري، أمير المصري، بجائزة أفضل ممثل في فيلم سينمائي بحفل توزيع جوائز "بافتا" ‏الاسكلتندية، التي أقيمت أمس السبت.‏

    وحاز المصري على الجائزة عن دوره في فيلم الدراما الكوميدي "ليمبو"، والذي يرصد تجربة لاجئ على جزيرة اسكتلندية من وحي الخيال.

    وإلى جانب جائزة "أفضل ممثل"، فقد حصد فيلم "ليمبو" 3 جوائز أخرى في حفل "بافتا" الاسكتلندية، هي "أفضل فيلم" و"أفضل كاتب" و"أفضل مخرج خيالي" لبن شاروك.

    ونشر الممثل أمير المصري مقطعا مصورا عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للحظة إعلان فوزه بجائزة "بافتا" الاسكتلندية، أمس السبت، وأكد أنه سعيد جدا لحصوله على جائزة أفضل ممثل، وكذلك حصول فيلم "ليمبو" على جائزة أفضل فيلم، بينما هنأ مخرج العمل، بن شاروك، على فوزه بجائز أفضل مخرج.

    كذلك في الحفل، حاز الممثل الاسكتلندي، جيمس ماكافوي، على جائزة أفضل ممثل تلفزيوني عن دوره في فيلم "Together" (معا)، الذي يتناول فترة الإغلاق الناتج عن فيروس كورونا.

    وعرف الجمهور العربي أمير المصري لأول مرة في عام 2008، من تجسيده دور أحد التلاميذ المشاغبين في الفيلم الكوميدي "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، من بطولة الفنان محمد هنيدي.

    وقبل عامين، حصل المصري على فرصة المشاركة في آخر أجزاء سلسلة أفلام "حرب النجوم" الأمريكية، بعنوان "The Rise of Skywalker"، والذي لعب فيه دور أحد جنود نظام الامبراطورية.

    وينتظر أمير المصري طرح أحدث أفلامه السينمائية "ريتسا" بدور العرض السينمائية في منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والذي يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ومحمود حميدة، وهو من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.

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    الكلمات الدلالية:
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