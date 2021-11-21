ما هي تسريبات "آيفون 14" الجديدة وهل يتم طرحه قريبا؟

ينتظر عشاق هواتف "أبل"، الإصدار الجديد من الهاتف الذي من المقرر أن يحمل اسم "آيفون 14".

تتضمن بعض التسريبات معلومات تدعي أنها ستكون في الإصدار القادم من هواتف آيفون، بحسب تقرير لموقع "تك رادار" البريطاني.

ورغم أن الهاتف سيتم عرضه عام 2022، إلا أن هناك تسريبات عن الهاتف تدعي وجود بعض الميزات في الإصدار المقبل.

وتشمل الشائعات التي تتحدث عن "آيفون 14" سعر النسخة الجديدة وموعد إصدارها رغم أن كل ذلك يمكن أن يختلف عندما يتم طرح الهاتف رسميا.

ورغم عدم وجود موعد محدد لطرح الهاتف حتى الآن إلا أن التسريبات تقول إنه سيتم طرحه في نفس الموعد السنوى لطرح هواتف آيفون عبر حدث خاص.

وعلى خلاف "آيفون 13"، الذي تم عرضه في 13 سبتمبر 2021، فإن "آيفون 14"ربما لا يتم طرحه في ذات الموعد وإنما يمكن أن يكون يوم 6 أو 13 سبتمبر ليوافق أول أو ثاني يوم أربعاء في ذلك الشهر.

Exclusive leak:

I do have certain information that leads me to believe we might end up seeing USB-C in the iPhone 14 Pro.

Full story:https://t.co/78cZNxND0u — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) November 18, 2021

ويقول الموقع إنه لا يجب أن نشعر بالمفاجأة إذا كانت أسعار "آيفون 14" تبدأ بذات المستوى الذي بدأت منه هواتف "آيفون 13" و"آيفون 12" وهي 799 دولار.

وتزعم تسريبات أن الإصدار الجديد (آيفون 14) سيحتوي على منفذ "يو أس بي" من نوع "سي"، رغم أن "أبل" رفضت وضع هذه الميزة في الإصدار السابق.

© Sputnik / M.Hassan تفاصيل نظام تشغيل هواتف "آيفون" الجديد "آي أو إس 14"

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