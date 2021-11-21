بقرة تهرب من الذبح إلى حديقة مائية وتتزلج على "المنزلق"... فيديو

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن بقرة كانت على وشك الذبح تمكنت من الفرار، الأسبوع الماضي، من الحظيرة التي كانت تحتجزها على بعد نحو 800 كيلومتر غربي ريو دي جانيرو في البرازيل، و"بدأت في الهروب نحو حريتها".

وبالصدفة وأثناء ركضها، وجدت البقرة حديقة مائية وقررت الدخول إليها. أدركت البقرة أن المنحدر العالي كان مفتوحا وبدأت في صعود الدرج، وعندما وصلت إلى القمة، بدأت رحلتها البطيئة جدا على المنزلق حتى وصلت إلى المسبح.

المثير للدهشة ولحسن الحظ أن المنزلق الذي من المفترض أن يحمل وزنا يصل إلى 200 كيلوغرام، تمكن من حمل البقرة التي تزن أكثر من 300 كيلوغرام.

انتشر فيديو الهروب بشكل كبير في جميع أنحاء العالم وكان الجميع سعداء لسماع أنه على الرغم من القبض عليها، لن يتم نقل البقرة إلى المسلخ، حيث تم تبنيها كحيوان أليف من قبل صاحب المزرعة الذي منحها اسم "توفادا" والتي تعني "منزلق" بالبرتغالية.

قال كارلوس ميغيل سارانتي صاحب المزرعة: "لقد بحثت لمعرفة ما إذا كانت قد أصيبت بأية إصابات، لكنها بخير. ستبقى معنا لأن الناس يريدون معرفة مكانها".