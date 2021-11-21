"لم يعترف بها كفنانة"... أصالة تخرج عن صمتها وتعلق على وفاة زهير رمضان

خرجت الفنانة السورية أصالة نصري عن صمتها، وكشفت عن موقفها من نقيب الفنانين السوريين، الراحل زهير رمضان، بعد اختلافاتهما السابقة وهجوم الراحل عليها كلاميا.

وقالت أصالة، في تعليق لها، "رحم الله الفنان زهير رمضان.. قد تختلف معه بآراء وقضايا وتفاصيل كثيرة"، مضيفة: "لو ظلمني بيوم برأيه أنا مسامحته، وربي يجمعه بأبي وكل الطيبين اللي راحوا بالجنة".

وكانت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريتان، قد نعتا مساء الأربعاء الماضي، الفنان زهير رمضان الذي توفي عن عمر ناهز 62 عاما إثر صراع مع المرض.

في سياق متصل، أعلن رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى الناقد الأمير أباظة وفاة زهير رمضان نقيب الفنانين السوريين عن عمر يناهز الـ 62 عامًا، بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

واشتهر الفنان زهير رمضان بشخصية "أبو جودت" (رجل الشرطة الفاسد) في مسلسل "باب الحارة" بجميع أجزائه، وشخصية "المختار" في مسلسل "ضيعة ضايعة".

والراحل زهير رمضان ممثل سوري من مواليد 21 يونيو/حزيران 1959، ويشغل منصب نقيب الفنانين السوريين منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2014، وهو عضو في مجلس الشعب السوري منذ عام 2016.

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